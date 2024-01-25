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الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم

عملات عربية تطيح بالدولار من عرشه

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٣ صباحاً
عملات عربية تطيح بالدولار من عرشه
المواطن - فريق التحرير

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يحتل الدولار الأمريكي المرتبة الأخيرة بين أقوى 10 عملات في العالم، بينما تفوقت عملات عربية على قوة الدولار، وفقًا لمجلة “فوربس” الأمريكية.

تفوق عملات 4 دول عربية

ويعتبر الدينار الكويتي حاليًّا أقوى عملة في العالم بحسب القائمة، ويعزى احتياطي النفط والسياسات المالية في البلاد إلى قوة العملة.

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وقالت “فوربس”: إن العملات العالمية الأخرى التي تتفوق علي الدولار الأمريكي، هي الريال العماني والدينار الأردني واليورو والجنيه الإسترليني.

الدولار بالمركز العاشر

على الرغم من احتلاله المركز العاشر، لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الفعلية للتجارة والتبادل التجاري، ويتم استخدامه من قبل عشرات الدول في جميع أنحاء العالم.

تمتلك البنوك الاحتياطية في جميع أنحاء العالم الدولار الأمريكي في سندات الخزانة ولا يمكنها إجراء المعاملات أو بدء الأعمال التجارية بدون الدولار الأمريكي.

اضطرابات الدولار

يظل الدولار الأمريكي العملة المتفوقة عالميًّا على الرغم من تصنيفه. ومع ذلك، فإن الاضطرابات بالنسبة للدولار الأمريكي آخذة في التزايد، كما يمكن للمرء أن يقول من خلال قائمة فوربس.

ولا تزال عملة بريكس قيد التطوير، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون أداء هذه العملة الجديدة على قائمة مثل قائمة فوربس.

ومن المحتمل ألا تتجاوز الدولار الأمريكي على الفور، لكن يتوقع الكثيرون أن تهدد مجموعة بريكس وعملتها الدولار الأمريكي.

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