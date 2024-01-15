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بعد إبداء رغبته في مغادرة الاتحاد

عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن أيام اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في صفوف نادي الاتحاد باتت معدودة، بعدما أبدى المهاجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، رغبته في مغادرة العميد إما في يناير أو في صيف العام الحالي.

ويفكر باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي في ضم بنزيما خاصة أن الفريقين بحاجة لضم مهاجم صاحب خبرات مثل نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

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ولم ينجح البرتغالي جونتشالو راموس في تقديم أداء مميز مع باريس سان جيرمان بجانب رغبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في ضم مهاجم قوي بعد تراجع مستوى البرازيلي جابرييل جيسوس.

سبب مهاجمة جماهير الاتحاد لـ كريم بنزيما

وفي وقت سابق، هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بسبب غيابه عن تدريبات مساء الجمعة في النادي.

وكان المهاجم الفرنسي حصل على إجازة من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو وذهب إلى مدينة مدريد الإسبانية لكنه لم يعد حتى الآن إلى جدة، مما أثار غضب جماهير العميد بسبب عدم التزام اللاعب الفرنسي بكلمته والعودة لمقر تدريبات الفريق.

ووصفت فئات عريضة من جماهير العميد، اللاعب الفرنسي بأنه مستهتر.

آرسنال ضد تشيلسي - 22 - جيسوس
جابرييل جيسوس

يذكر أن العلاقة حاليًّا بين كريم بنزيما وجماهير نادي الاتحاد متوترة، كما طالب الكثيرون برحيله، وذلك بعد إقصاء الاتحاد من بطولة كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري.

وكان النجم الفرنسي انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2023 كصفقة انتقال حر قادمًا من فريق ريال مدريد.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلًا عن مصادر مقربة من عائلة بنزيما، أن غياب النجم الفرنسي عن تدريبات الاتحاد، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة موريشيوس.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى وجود إعصار هائل في جزيرة موريشيوس، تسبب في تأخر عودة النجم الفرنسي إلى جدة، والمشاركة في التدريبات الجماعية.

جونتشالو راموس - باريس سان جيرمان

 

 

 

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