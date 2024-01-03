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اللاعب يرغب في ترك أتلتيكو مدريد

عملاقا دوري روشن يطاردان جريزمان

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
عملاقا دوري روشن يطاردان جريزمان
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بالانتقال لـ دوري روشن خلال الفترة الأخيرة.

وقال الإعلامي الرياضي التركي “أكرم كونور” والمتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في منصة “إكس”: “ناد من السعودية مهتم ومستعد للتفاوض مع نجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي جريزمان”.

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ويتنافس الهلال والنصر على ضم النجم الفرنسي والمتوج بكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

جريزمان بديل نيمار

ويرغب الهلال في ضم النجم الفرنسي لتعويض غياب البرازيلي نيمار الطويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

جريزمان - فرنسا واليونان

وتُشير التقارير إلى أن النجم الفرنسي حدد موعد انضمامه لـ الهلال ليكون في صيف 2024 وليس في يناير الجاري، حيث يحبذ خوض تجربة جديدة بعد نهاية الموسم الحالي.

وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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