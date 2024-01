عملاقا دوري روشن يطاردان جريزمان

ارتبط اسم اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بالانتقال لـ دوري روشن خلال الفترة الأخيرة.

وقال الإعلامي الرياضي التركي “أكرم كونور” والمتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في منصة “إكس”: “ناد من السعودية مهتم ومستعد للتفاوض مع نجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي جريزمان”.

ويتنافس الهلال والنصر على ضم النجم الفرنسي والمتوج بكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

ويرغب الهلال في ضم النجم الفرنسي لتعويض غياب البرازيلي نيمار الطويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتُشير التقارير إلى أن النجم الفرنسي حدد موعد انضمامه لـ الهلال ليكون في صيف 2024 وليس في يناير الجاري، حيث يحبذ خوض تجربة جديدة بعد نهاية الموسم الحالي.

وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

💣💥 | 🇫🇷 | A club from the Saudi Arabian league is ready to start negotiations to sign Atletico Madrid's French player Antoine Griezmann. 🔵#Atleti pic.twitter.com/ncfZdTAcgk

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 3, 2024