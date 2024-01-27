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عمومية هيئة الصحفيين تنعقد غدًا حضوريًا لانتخاب مجلس إدارة جديد

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٧ مساءً
عمومية هيئة الصحفيين تنعقد غدًا حضوريًا لانتخاب مجلس إدارة جديد
المواطن - فريق التحرير

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تعقد هيئة الصحفيين السعوديين في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد 28/1/2024م جمعيتها العمومية “حضورياً” بمقر الهيئة بالرياض، وقد دعت الهيئة أعضاءها المجددين لعضويتهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، لحضور أعمال الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

تسليم الوكالات

كما دعت الهيئة من لا تسمح ظروفه بالحضور توكيل زميل آخر من المتفرغين المجددين لعضويتهم، ممن سيحضرون الاجتماع، لينوب عنه، وفقاً لنموذج الوكالة الموجود في موقع الهيئة الإلكتروني، وأشارت الهيئة إلى أن تسليم الوكالات مبكراً يساعد في انسيابية تسجيل حضور الأعضاء.

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جدول أعمال الاجتماع

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ خالد المالك سبق أن أشار إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية الذي أقره مجلس إدارة الهيئة يتضمن عرضاً لما قامت به الهيئة، وفروعها في القترة الماضية من برامج وأنشطة، والمصادقة على القوائم المالية للهيئة، والاستماع إلى آراء ومقترحات الزملاء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد.

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