أكد رئيس جمعية السياحة الزراعية الريفية البيئية راضي الفريدي، أن عوائد السياحة البيئية سترتفع نحو 30% سنويًا.

مقومات سياحية

وأشار خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن جازان تمتلك مقومات السياحة البيئية على مدار العام، كما أن كل منطقة من مناطق المملكة بها ميزة نسبية.

ولفت الفريدي إلى أن السياحة داخل المدن تحتاج بنية أساسية وتحتية مكلفة، بينما في المتنزهات والمحميات فهي لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال للحصول على عوائد.