عوائد السياحة البيئية سترتفع نحو 30% سنويًا هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟ آرسنال ويوفنتوس يسعيان لضم سافيتش لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن” إحباط تهريب 380 كيلو قات وضبط 20 ألف قرص أمفيتامين في الشرقية وجازان رحيل كلوب قد يُقرب محمد صلاح من دوري روشن تفاصيل 9 تطبيقات مميزة في هاكثون المسؤولية المجتمعية موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ووهان والقنوات الناقلة الخواضة ممنوعة لـ 4 فئات مرضية روما يستهدف التعاقد مع كلوب
أكد رئيس جمعية السياحة الزراعية الريفية البيئية راضي الفريدي، أن عوائد السياحة البيئية سترتفع نحو 30% سنويًا.
وأشار خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن جازان تمتلك مقومات السياحة البيئية على مدار العام، كما أن كل منطقة من مناطق المملكة بها ميزة نسبية.
ولفت الفريدي إلى أن السياحة داخل المدن تحتاج بنية أساسية وتحتية مكلفة، بينما في المتنزهات والمحميات فهي لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال للحصول على عوائد.