عواصف ثلجية عنيفة تقتل العشرات في أمريكا

لقي 50 شخصاً مصرعهم إثر عواصف ثلجية عنيفة وموجة صقيع حادة اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 75000 مشترك في أوريغون وحدها.

كما أعلنت العديد من شركات الطيران إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية، وتأخر أكثر من 8000 رحلة طيران.

عواصف ثلجية تقتل العشرات

وأعلنت سلطات ولاية تينيسي مصرع 14 شخصاً، وخمسة في ولاية كنتاكي، وثلاثة في أوريغون، وخمسة آخرين في ولايات مختلفة، من بينها إيلينوي وكنساس ونيويورك وواشنطن.