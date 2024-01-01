عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية

أشاد المختص في القطاع السياحي محمد العمري، بمعدل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م.

تخطيط جيد

وقال العمري، خلال مداخلة لقناة الإخبارية: إن ذلك جاء نتيجة التخطيط الجيد وفق رؤية المملكة 2030، والتركيز على مصادر دخل بديلة عن النفط، والنظر إلى السياحة باعتبارها موردًا مهمًّا، بالتوازي مع توفير عناصر التنمية السياحية بتسهيل الوصول.

وتابع أن المملكة سهلت بتوجيهات القيادة، الوصول إليها من خلال التأشيرات أو شركات الطيران القادمة وتنظيم مئات الرحلات إليها بشكل أسبوعي فضلًا عن توفير البنية التحتية لقطاع السياحة من فنادق بالتوازي مع توفير التأشيرات.

سياحة داخلية

وشدد المختص على أن المملكة تشهد حفاظًا على النسبة الكبرى من السياحة الداخلية وتوفر شركات طيران محلية داخلية، وجميع تلك العوامل تجدد الدلالة على أن لدينا نتائج متطورة.