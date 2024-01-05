غابة البوليفارد إحدى الخيارات الترفيهية المميزة في موسم الرياض هل يتعاقد النصر مع تياغو بينتو؟ المنتخب السعودي يعلن إصابة أيمن يحيى سبب اختلاف موقف الطائي تجاه تأجيل مباراتي الاتحاد والنصر 5 أحداث رياضية عالمية بالسعودية في يناير السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات منصة أتم.. انتهى عصر لصوص الملكية الفكرية في السعودية تركي آل الشيخ: الأغاني لا تتجاوز 10% من فعاليات موسم الرياض.. و3 مناطق مجانية خالد عبدالرحمن يرفع حماس الجماهير: عمل مشترك مع عائض القرني قريبًا رياض محرز يتألق مع الأهلي برقمين مميزين
تعتبر غابة البوليفارد إحدى الخيارات الترفيهية المميزة في موسم الرياض والتي تحتوي على مجموعة من الحيوانات الجميلة والنادرة.
وتهدف فعاليات الغابة إلى تجربة مميزة وفريدة من الترفيه وسط العاصمة السعودية من خلال إتاحة فرصة أمام الزوار للاقتراب والتفاعل مع الحيوانات الجميلة والنادرة.
وتنقسم بوليفارد وورلد إلى 20 منطقة فرعية، من ضمنها القسم العالمي الذي يضم مجموعة من المناطق بثقافاتها العديدة صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها في الطعام والمباني والموسيقى، تتمثل في كل من مصر، وبريطانيا، والهند، وآسيا، والمكسيك، وفرنسا، والشام، والصين، وأمريكا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، واليابان، والمغرب، كما تحتضن بحيرة بوليفارد التي يمكن التنقل من خلالها لمختلف أنحاء المنطقة وتجاربها التي تصل 19 تجربة ترفيهية متنوعة.
وتعود بوليفارد وورلد بأجواء شتائية تحمل في زواياها ملامح الشام العتيقة، وتستعرض سيرتها الذاتية من خلال مبان تروي قصة المنطقة، كما تستحضر في منطقة مصر أهرامات الجيزة التي نقلت تقنياتها التاريخية بأساليب مهنية أظهرتها في صورتها الأصلية.