تعتبر غابة البوليفارد إحدى الخيارات الترفيهية المميزة في موسم الرياض والتي تحتوي على مجموعة من الحيوانات الجميلة والنادرة.

زيارة غابة البوليفارد

وتهدف فعاليات الغابة إلى تجربة مميزة وفريدة من الترفيه وسط العاصمة السعودية من خلال إتاحة فرصة أمام الزوار للاقتراب والتفاعل مع الحيوانات الجميلة والنادرة.

بوليفارد وورلد

وتنقسم بوليفارد وورلد إلى 20 منطقة فرعية، من ضمنها القسم العالمي الذي يضم مجموعة من المناطق بثقافاتها العديدة صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها في الطعام والمباني والموسيقى، تتمثل في كل من مصر، وبريطانيا، والهند، وآسيا، والمكسيك، وفرنسا، والشام، والصين، وأمريكا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، واليابان، والمغرب، كما تحتضن بحيرة بوليفارد التي يمكن التنقل من خلالها لمختلف أنحاء المنطقة وتجاربها التي تصل 19 تجربة ترفيهية متنوعة.

وتعود بوليفارد وورلد بأجواء شتائية تحمل في زواياها ملامح الشام العتيقة، وتستعرض سيرتها الذاتية من خلال مبان تروي قصة المنطقة، كما تستحضر في منطقة مصر أهرامات الجيزة التي نقلت تقنياتها التاريخية بأساليب مهنية أظهرتها في صورتها الأصلية.