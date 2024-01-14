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بعد اقتراب الهلال من حسم الصفقة

غاليتي: رينان لودي كان الخيار الثالث لجيسوس

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٧ مساءً
غاليتي: رينان لودي كان الخيار الثالث لجيسوس
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نادي الهلال، قريبًا للغاية من تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي، بالتعاقد مع نجم مارسيليا، البرازيلي رينان لودي.

رينان لودي يقترب من الهلال

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أن مسؤولي نادي الهلال يواصلون الضغط، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال رينان لودي في يناير الحالي.

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رينان لودي
لودي

ولفت إلى أن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، كان يُريد التعاقد مع ظهير أيسر جديد، وكان نجم أستون فيلا، لوكاس ديني ونجم بايرن ميونيخ، رافاييل جيريرو، هما الخياران الأول والثاني، فيما كان لودي الاختيار الثالث.

وأكدت تقارير أن الهلال دخل في مفاوضات مع رينان لودي، لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، واقترب من حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو، على أن يوقع لمدة 3 مواسم ونصف.

رينان لودي
لودي

لودي مع مارسيليا

وانضم لودي صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2028.

رينان لودي
لودي

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