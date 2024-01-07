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خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

غاليتي: ناد سعودي واحد مهتم بضم دي بروين

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٠ مساءً
غاليتي: ناد سعودي واحد مهتم بضم دي بروين
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي رودي غاليتي، أن ناديًا سعوديًا واحدًا مهتم حاليًا بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين.

النصر يسعى لضم دي بروين

وقال رودي غاليتي: “حاليًا النادي السعودي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم دي بروين هو النصر، وذلك إلى جانب الوفد السعودي الذي تواصل مع اللاعب البلجيكي في شهر أكتوبر الماضي”.

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دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @KevinDeBruyne

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين خلال تصريحاته لـ”العربية”، قائلًا: “كل شيء قد يحدث خلال الأشهر القادمة، ولكن حاليًا النصر أبرز المهتمين بالتعاقد مع البلجيكي دي بروين”.

وينتهي عقد النجم البلجيكي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، ويحظى باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي، قبل أن تؤكد تقارير اهتمام القادسية بالتعاقد معه.

دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @KevinDeBruyne

الابتعاد عن المشاركة بسبب الإصابة

ويُعد دي بروين واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، بفضل المستويات المميزة التي يُقدمها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في المواسم الماضي، ودوره الكبير في التتويج بالثلاثية التاريخية.

وشارك النجم البلجيكي في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة في المباريات، إلا أنه عاد للتدريبات الجماعية، ويتواجد على مقاعد البدلاء أمام هدرسفيلد اليوم.

دي بروين
النجم البليجيكي – المصدر @KevinDeBruyne

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