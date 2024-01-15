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بالقرب من منزله في الجوف

غانم الشراري يحكي قصة استضافته لرحالة فرنسية شاهدها نائمة في الصحراء

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٤ مساءً
غانم الشراري يحكي قصة استضافته لرحالة فرنسية شاهدها نائمة في الصحراء
المواطن - فريق التحرير

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حكى المواطن غانم الشراري تفاصيل قصة استضافته لرحالة فرنسية بعد أن شاهدها نائمة في الصحراء قرب منزله في منطقة الجوف شمال المملكة.

وقال “الشراري” لقناة العربية: ما قمت به شيء عادي على شاب سعودي، وقبلي ألوف عملوا نفس الشيء وبعدي ألوف أيضًا سيعملون نفس الشيء.

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وأضاف: “رأيت السيارة التي كانت تركبها السيدة، فاقترب منها ووجدت لوحتها غريبة، ولما عرفت أنها امرأة خفت عليها، فحاولت ضيافتها، واتحرجت والله لأني ما أدري أتكلم إنجليزي، فتكلمت معها بالإشارة”.

وتابع: بعد ما وصلتها المجلس، أعطيتها المفتاح، وفهمت عليّ الحمد لله، وقمنا بواجب معها، وقالت السيدة لنا أنا مريت بسبع دول، وما شوفت زي السعودية في الحفاوة والمعاملة والكرم”.

وكان “الشراري” قدّم مثالًا يحتذى به في كرم الضيافة وحسن الاستقبال، عندما وجد سائحة فرنسية تخيم في البرد ليلًا بجوار منزله في مركز النبك أبو قصر التابع لمحافظة طبرجل، ليستقبلها في مجلسه بكل حفاوة وكرم ويقدم لها الطعام والشراب.

ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، السائحة وهي تجلس في المنزل وتحظى باستقبال مميز، حيث قدم لها المواطن الطعام، لتوجه السيدة الشكر له، مشيدة بكرم الضيافة التي تتميز به السعودية وأهلها وطعامها.

وعاشت السائحة تجربة لا تنسى، بعدما خرجت مع الرجل في رحلة بالبر، لالتقاط الصور للإبل هناك، فيما تفاعل مستخدمو منصة “إكس” مع الفيديو، الذي يظهر كرم السعوديين وحسن ضيافتهم.

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