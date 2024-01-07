Icon

خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس Icon العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي Icon مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة Icon ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة Icon الهلال يُنافس الاتحاد على ضم محمد صلاح Icon مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق Icon شهادة التطعيمات الإلكترونية تسهم في مكافحة الأمراض Icon فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى Icon آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع Icon غاياردو يسعى لتصحيح الأخطاء في معسكر دبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة التوقف الحالية

غاياردو يسعى لتصحيح الأخطاء في معسكر دبي

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٦ مساءً
غاياردو يسعى لتصحيح الأخطاء في معسكر دبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف نادي الاتحاد عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو؛ خلال فترة التوقف الحالية، لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023.

غاياردو يكشف برنامج الاتحاد

وأعلن الاتحاد، عن خوض كتيبة غاياردو لمعسكر في دبي ابتداء من يوم 14 يناير، حتى 30 من الشهر ذاته، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين، الأولى لم يتم تحديد الفريق المنافس، والثانية ضد شباب أهلي دبي.

قد يهمّك أيضاً
باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي

إطلاق حملة اعتناء في الأحساء لتحصين النشء من الأفكار الضالة

إطلاق حملة اعتناء في الأحساء لتحصين النشء من الأفكار الضالة

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

ويأمل غاياردو، في معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في فقدان العديد من النقاط، والتراجع في ترتيب دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

مواجهة قوية ضد الطائي

ومن المقرر أن يستأنف الاتحاد مباريات الرسمية، يوم 7 فبراير المقبل، بمواجهة الطائي المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم