غاياردو يسعى لتصحيح الأخطاء في معسكر دبي

كشف نادي الاتحاد عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو؛ خلال فترة التوقف الحالية، لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023.

غاياردو يكشف برنامج الاتحاد

وأعلن الاتحاد، عن خوض كتيبة غاياردو لمعسكر في دبي ابتداء من يوم 14 يناير، حتى 30 من الشهر ذاته، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين، الأولى لم يتم تحديد الفريق المنافس، والثانية ضد شباب أهلي دبي.

ويأمل غاياردو، في معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في فقدان العديد من النقاط، والتراجع في ترتيب دوري روشن السعودي.

مواجهة قوية ضد الطائي

ومن المقرر أن يستأنف الاتحاد مباريات الرسمية، يوم 7 فبراير المقبل، بمواجهة الطائي المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.