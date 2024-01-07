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غداً .. بدء تداول وإدراج أسهم مجموعة MBC في السوق الرئيسية

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
غداً .. بدء تداول وإدراج أسهم مجموعة MBC في السوق الرئيسية
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ يوم غد الاثنين إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة إم بي سي في السوق الرئيسية، حيث ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأشارت “تداول السعودية” إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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تداول وإدراج أسهم مجموعة MBC

وكشفت “تداول” عن تخصيص 9 أسهم حداً أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، مبينة أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0.1623 % على أساس تناسبي.

وبلغ عدد الأفراد المشاركين 359.464 مكتتباً، والأسهم المطروحة للأفراد 3.32 مليون سهم، فيما بلغ سعر الطرح 25 ريالاً للسهم (6.6 دولار).وتمت تغطية اكتتاب الأفراد 17.6 مرة، وسجلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 1.46 مليار ريال (389 مليون دولار)، فيما تم تخصيص 9 أسهم حداً أدنى لكل فرد.

تغطية اكتتاب المؤسسات

وقد تمت تغطية اكتتاب المؤسسات بـ66 مرة ليجمع الطرح طلبات 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) بعد أن تم تحديد سعر السهم أيضاً عند الحد الأعلى البالغ 25 ريالاً للسهم. وجمعت الشركة 831 مليون ريال (221 مليون دولار) من الطرح، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار).

وكانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أعلنت يوم الخميس الماضي عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة مجموعة إم بي سي إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

يذكر شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة إم بي سي، أعلنوا في وقت سابق، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد.

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