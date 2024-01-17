غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي

من المقرر أن ينتهي غدًا التقديم على حركة النقل الخارجي وفق الجدولة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التعليم حيث ستكون هذه الحركة الأخيرة وفق الآلية الحالية.

إجراءات النقل الخارجي

وأتاحت الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من يوم الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى يوم غد الخميس 6 رجب 1445 هـ.

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات حركة النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.​​