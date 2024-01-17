غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي

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من المقرر أن ينتهي غدًا التقديم على حركة النقل الخارجي وفق الجدولة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التعليم حيث ستكون هذه الحركة الأخيرة وفق الآلية الحالية.
وأتاحت الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من يوم الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى يوم غد الخميس 6 رجب 1445 هـ.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات حركة النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
يتم التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور بدءا من اليوم من خلال اتباع ما يلي:
وفي وقت سابق أشارت وزارة التعليم إلى أن حركة النقل هذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حاليًّا، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليميـة، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.