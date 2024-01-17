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غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن ينتهي غدًا التقديم على حركة النقل الخارجي وفق الجدولة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التعليم حيث ستكون هذه الحركة الأخيرة وفق الآلية الحالية.

إجراءات النقل الخارجي

وأتاحت الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من يوم الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى يوم غد الخميس 6 رجب 1445 هـ.

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وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات حركة النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.​​

خطوات التقديم على النقل الخارجي

يتم التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور بدءا من اليوم من خلال اتباع ما يلي:

  • تسجيل الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني
  •  تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني.
  • تحديد أيقونة خدمات شؤون المعلمين.
  • الضغط على رغبات النقل الخارجي.
  • سيظهر إقرار، يتم قراءته بعناية ثم يتم طباعته.
  •  يجب الموافقة على الإقرار للانتقال إلى الصفحة التالية.
  • سوف تظهر صفحة البيانات يتم الاطلاع عليها بحذر والتأكد من أن كافة البيانات المرفقة صحيحة.
  • ثم يتم اعتماد البيانات.
  •  تحميل الإقرار الإلزامي والضغط على قبول لتتمكن من ترتيب الرغبات وإدخالها.

الأخيرة من نوعها

وفي وقت سابق أشارت وزارة التعليم إلى أن حركة النقل هذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حاليًّا، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليميـة، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.

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