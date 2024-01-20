غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن

بات الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي على بُعد خطوة من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ والانتقال إلى ناد جديد في دوري روشن السعودي.

غروهي ينتقل للشباب

وشدد الإعلامي الرياضي هتان النجار، على أن الحارس البرازيلي في طريقه إلى صفوف الليوث، وذلك وفقًا لمصادره في ناديي الاتحاد والشباب.

وتابع النجار، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “صفقة إعارة غروهي تمت بنجاح.. وهناك انفتاح كبير في العلاقة بين الناديين.. وما حدث في الماضي لا علاقة لإدارة الشباب الحالية أي دور فيه”.

ويُعاني الحارس البرازيلي من تذبذب الأداء هذا الموسم، وأبعده المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو عن التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وكان غروهي، واحدًا من نقاط قوة الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، ولعب دورًا بارزًا في تألق الفريق بالموسم الماضي، وتتويجه بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم.

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، وتسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، أملًا في تحسن الأداء.