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غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥١ مساءً
غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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بات الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي على بُعد خطوة من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ والانتقال إلى ناد جديد في دوري روشن السعودي.

غروهي ينتقل للشباب

وشدد الإعلامي الرياضي هتان النجار، على أن الحارس البرازيلي في طريقه إلى صفوف الليوث، وذلك وفقًا لمصادره في ناديي الاتحاد والشباب.

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وتابع النجار، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “صفقة إعارة غروهي تمت بنجاح.. وهناك انفتاح كبير في العلاقة بين الناديين.. وما حدث في الماضي لا علاقة لإدارة الشباب الحالية أي دور فيه”.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي

ويُعاني الحارس البرازيلي من تذبذب الأداء هذا الموسم، وأبعده المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو عن التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وكان غروهي، واحدًا من نقاط قوة الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، ولعب دورًا بارزًا في تألق الفريق بالموسم الماضي، وتتويجه بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر @ittihad

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، وتسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، أملًا في تحسن الأداء.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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