غوارديولا عن كلوب: أفضل منافس واجهته في حياتي

علق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على إعلان الألماني يورجن كلوب، عن مغادرة منصبه في ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

كلوب يعلن الرحيل

وكان كلوب قد أعلن بالأمس عبر قناة ليفربول الرسمية، عن رحيله بنهاية الموسم، وأكد أنه قرار صادم للكثيرين، ولكنه يشعر أنه القرار الأمثل لأن طاقته نفدت؛ ولم يعد قادرًا على ممارسة عمله مرارًا وتكرارًا.

غوارديولا يُعلق على القرار

وقال غوارديولا، عن قرار كلوب، في تصريحات لقناة ITV: “أنا متفاجئ قليلًا بهذا الخبر، فهو مدرب مذهل.. رغم عدم معرفتي به شخصيًا عن قرب، إلا أنني أظن أنه شخص رائع أيضًا”.

وأضاف: “لذا أشعر أنه عند رحيله بنهاية الموسم، جزء منا في مان سيتي سيغادر معه، لأن ليفربول تحت قيادته كان أشرس منافسينا لسنوات، وعلى الصعيد الشخصي، كلوب كان أفضل منافس واجهته في حياتي، سواء عندما كان في دورتموند أو هنا، لذا سأفتقده بشدة”.

وواصل غوارديولا تصريحاته قائلًا: “سأكون مسرورًا قليلًا، لأنني سأتمكن برحيله من الخلود للنوم في الليل بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتمًا سيعود من جديد”.

وأبدى غوارديولا تفهمه لرغبة كلوب في التوقف قليلًا عن العمل، وقال: “كل المدربين يمكنهم فهم أسبابه، خاصة عندما تبقى في المكان نفسه لسنوات عديدة، وهذا ما حدث لي في برشلونة”.