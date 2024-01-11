غيسلان كونان يتصدر قائمة مميزة

يُقدم النجم الإيفواري غيسلان كونان، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

غيسلان كونان في صدارة قائمة مميزة

ولفت حساب دوري روشن السعودي، الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، إلى أن غيسلان كونان هو اللاعب الأكثر فوزًا في الصراعات الثنائية بنسبة وصلت إلى 67.8%.

وشارك غيسلان كونان صاحب الـ28 عامًا، في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 4 أهدف، ولم يتلقَّ أي بطاقة صفراء أو حمراء.

الفيحاء في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال الفترة الأخيرة، ليتراجع إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 19 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل 7 مرات وخسر 8 لقاءات، وتمن من إحراز 19 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة.