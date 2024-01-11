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ضمن منافسات دوري روشن

غيسلان كونان يتصدر قائمة مميزة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٠ مساءً
غيسلان كونان يتصدر قائمة مميزة
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الإيفواري غيسلان كونان، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

غيسلان كونان في صدارة قائمة مميزة

ولفت حساب دوري روشن السعودي، الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، إلى أن غيسلان كونان هو اللاعب الأكثر فوزًا في الصراعات الثنائية بنسبة وصلت إلى 67.8%.

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وشارك غيسلان كونان صاحب الـ28 عامًا، في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 4 أهدف، ولم يتلقَّ أي بطاقة صفراء أو حمراء.

غيسلان كونان
كونان – المصدر @SPL

الفيحاء في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال الفترة الأخيرة، ليتراجع إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 19 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل 7 مرات وخسر 8 لقاءات، وتمن من إحراز 19 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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