غينيا الإستوائية تُمطر شباك كوت ديفوار صاحبة الأرض برباعية مُدوية

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حقق منتخب غينيا الإستوائية فوزًا تاريخيًّا على منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض برباعية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كاس أمم إفريقيا 2023.
اللاعب إيميلو نسووي أحرز الهدف الأول لفريق غينيا في الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الغيني 3 أهداف عبر كل من بابلو جانيت ونسووي وسام بويلا في الدقائق الـ 73 والـ76 والـ89.
وبعد المباراة تأهل المنتخب الغيني إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا باحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، أما المنتخب الإيفواري فيتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين.