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غينيا الإستوائية تُمطر شباك كوت ديفوار صاحبة الأرض برباعية مُدوية

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
غينيا الإستوائية تُمطر شباك كوت ديفوار صاحبة الأرض برباعية مُدوية
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب غينيا الإستوائية فوزًا تاريخيًّا على منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض برباعية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كاس أمم إفريقيا 2023.

غينيا الإستوائية ضد كوت ديفوار

اللاعب إيميلو نسووي أحرز الهدف الأول لفريق غينيا في الدقيقة الـ42.

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كوت ديفوار ضد غينيا الإستوائية

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الغيني 3 أهداف عبر كل من بابلو جانيت ونسووي وسام بويلا في الدقائق الـ 73 والـ76 والـ89.

وبعد المباراة تأهل المنتخب الغيني إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا باحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، أما المنتخب الإيفواري فيتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين.

كوت ديفوار ضد غينيا الإستوائية

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