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فأر مصاب بمتحور فيروس قاتل يهرب من معمل تجارب صيني

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٣ مساءً
فأر مصاب بمتحور فيروس قاتل يهرب من معمل تجارب صيني
المواطن - فريق التحرير

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هربت فأرة مختبر مصابة بمتحور فيروس قاتل من معمل تجارب في الصين، في غفلة من عاملة المختبر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمكنت الفأرة من التسلق على ظهر عاملة المختبر التي كانت تبحث عنها، والتشبث بها لمدة عشر دقائق.

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البحث عن الفأرة

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة عاملة المختبر وهي مستلقية على الأرض تبحث عن الفأرة الهاربة، بينما كان القارض يتشبث بها دون أن تلاحظه.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتعرض فيه مرافق اختبار الحيوانات الصينية للتدقيق، بعد أن ظهرت الادعاءات الأولى حول أن “التسرب المختبري” في ووهان هو السبب الجذري لتفشي فيروس كورونا.

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