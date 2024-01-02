فئات أكثر أولوية يُنصح أخذها لقاح كورونا المطور

أوضحت وزارة الصحة، الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها لقاح كورونا المطور، وآلية الحصول عليه.

فئات عديدة

وأوصت بالحصول عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، على اللقاح لمن بلغ 18 عامًا وأكثر، مع ضرورة منح الفئات التالية للقاح، كل من بلغ 50 عامًا وأكبر، والحوامل، والممارسين الصحيين الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى، والمصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة، بما فيها السرطان النشط بين 17 وحتى 50 عامًا.

وكشفت الوزارة، أنه للحصول على اللقاح من خلال حجز موعد من تطبيق صحتي موعد حضوري لعيادات التطعيمات التنفسية.