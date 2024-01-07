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ضمن منافسات دوري روشن

فاشيون ساكالا نصف قوة الفيحاء الهجومية

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٩ مساءً
فاشيون ساكالا نصف قوة الفيحاء الهجومية
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الزامبي فاشيون ساكالا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق فاشيون ساكالا

وساهم فاشيون ساكالا في 52.63% من أهداف الفيحاء في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد مساهمته في تسجيل 10 أهداف من أصل 19 هدفًا لفريقه، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات؛ وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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وانضم فاشيون ساكالا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الميركاتو الصيفي، قادمًا من جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وشارك معه في 19 مباراة بدوري روشن السعودي، ولم يُستبدل سوى مرة واحدة.

فاشون ساكالا
ساكالا – المصدر @Alfaihaclub

الفيحاء في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، ويأمل المدير الفني الصربي فوك راوزوفيتش في معالجة الأخطاء خلال فترة التوقف الحالية.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل 7 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، واهتزت شباكه 31 مرة.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

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