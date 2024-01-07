فاشيون ساكالا نصف قوة الفيحاء الهجومية

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يُقدم النجم الزامبي فاشيون ساكالا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.
وساهم فاشيون ساكالا في 52.63% من أهداف الفيحاء في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد مساهمته في تسجيل 10 أهداف من أصل 19 هدفًا لفريقه، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات؛ وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وانضم فاشيون ساكالا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الميركاتو الصيفي، قادمًا من جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وشارك معه في 19 مباراة بدوري روشن السعودي، ولم يُستبدل سوى مرة واحدة.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، ويأمل المدير الفني الصربي فوك راوزوفيتش في معالجة الأخطاء خلال فترة التوقف الحالية.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل 7 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، واهتزت شباكه 31 مرة.