فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على ممشى

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تعرضت فتاة لموقف محرج، وتحولت فرحتها إلى لحظات مؤلمة خلال نزهة قامت بها على ممشى وسط الأشجار.
وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول، وهي تتجول على ممشى مرتفع وسط الأشجار لتأخذ لقطات في حضن هذا المنظر البديع.
لكن تحولت لحظاتها إلى ألم بعدما لم تنتبه لخطواتها وسقطت بشكل مروع من فوق الممشى.