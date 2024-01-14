فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا

استطاعت فتاة السفر إلى بلاد الشام بـ50 ريالًا فقط، وذلك عبر زيارتها إلى بوليفارد وورلد الذي يقدم تجارب ممتعة في بلاد العالم.

ووثقت الفتاة تجربتها في بوليفارد وورلد، وزيارة منطقة بلاد الشام، حيث وجدت نفسها وكأنها في رحلة إلى هذا المكان الرائع وعاشت تجربته بتناول الأكلات الشامية وارتداء أزيائهم.

بوليفارد وورلد

وتتميز بوليفارد وورلد بكونها واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض تنوعًا واحتضانًا للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من التجارب العالمية، والألعاب المتوافقة مع رغبات العائلات والأطفال، ومجموعة من المتاجر التي تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن حجز تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط.