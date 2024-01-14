Icon

كيف تؤثر القراءة الإلكترونية على أطفالنا؟ Icon لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر Icon الكيميائية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم Icon لقطات لهطول أمطار الخير على حفر الباطن Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين Icon فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا Icon ثوران بركان جزيرة سوانوز جنوب غرب اليابان Icon أمطار ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق Icon إقبال على شراء الفقع بطريف والكيلو بـ 250 ريالًا Icon الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجربة ثقافية رائعة

فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استطاعت فتاة السفر إلى بلاد الشام بـ50 ريالًا فقط، وذلك عبر زيارتها إلى بوليفارد وورلد الذي يقدم تجارب ممتعة في بلاد العالم.

ووثقت الفتاة تجربتها في بوليفارد وورلد، وزيارة منطقة بلاد الشام، حيث وجدت نفسها وكأنها في رحلة إلى هذا المكان الرائع وعاشت تجربته بتناول الأكلات الشامية وارتداء أزيائهم.

قد يهمّك أيضاً
ياسين بونو في منافسة قوية لحصد جائزة أفضل حارس

ياسين بونو في منافسة قوية لحصد جائزة أفضل حارس

السديس: التناغم مع إمارة مكة وشركاء النجاح محوري لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا

السديس: التناغم مع إمارة مكة وشركاء النجاح محوري لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا

بوليفارد وورلد

وتتميز بوليفارد وورلد بكونها واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض تنوعًا واحتضانًا للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من التجارب العالمية، والألعاب المتوافقة مع رغبات العائلات والأطفال، ومجموعة من المتاجر التي تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن حجز تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم
الرياضة

شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت...

الرياضة
جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية
السعودية اليوم

جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في...

السعودية اليوم
الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح
الرياضة

الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح

الرياضة
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو
آخر الاخبار

برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو

آخر الاخبار
دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال
الرياضة

دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال

الرياضة
الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب الماء
صحة وطب‎

الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب...

صحة وطب‎
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم