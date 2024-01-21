فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) اليوم الأحد 21 يناير 2024م.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وأشارت الهيئة إلى أن فترة الاختبار ستكون خلال الفترة من 22-23 مارس 2024م، وسيكون التسجيل متاحًا للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل فقط، وسيحدد -لاحقًا- موعد التسجيل لمن ليسوا على رأس العمل.

التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

ويتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال ما يلي: