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لشاغلي الوظائف التعليمية على رأس العمل

فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٨ مساءً
فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) اليوم الأحد 21 يناير 2024م.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وأشارت الهيئة إلى أن فترة الاختبار ستكون خلال الفترة من 22-23 مارس 2024م، وسيكون التسجيل متاحًا للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل فقط، وسيحدد -لاحقًا- موعد التسجيل لمن ليسوا على رأس العمل.

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التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

ويتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال ما يلي:

  1. الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم (تسجيل الدخول).
  2. اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل)، الضغط على (تسجيل) أسفل اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
  3. قراءة “ملاحظـات قبـل التسجيـل” ثم (متابعة).
  4. قراءة ” إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبـارات” والموافقة عليــها ثم (التالي)، وللاطلاع على دليل التخصصات الضغط على أيقونة (هنا) أسفل الصفحة.
  5. التحقق من صحة التخصص الظاهر ثم الضغط على (اختر)، تحديد المدينة ومقـر وموعد الاختبـار، ثم الضغط على (التالي).
  6. الاطــــلاع على بيانـات الاختبار والموافقة عليها عن طريق اختيـار (الموافقة على تسجيـل موعـد الاختبار أعلاه) ثم الضغط على (التالي) لمتابعة الدفع.

اختبار الرخصة المهنية

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