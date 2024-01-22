فتح التسجيل في برامج أكاديمية الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية عن فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية بأكاديمية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

برامج الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ووفقاً للمدينة، فإن البرامج تتضمن، مقدمة تعريفية للمخطط الإرشادي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحولية ومدته 3 أيام بدءاً من الـ5 من فبراير المقبل، وبرنامج القيادة الإستراتيجية “تشمل قيادات الهيئة الملكية” على مدى 5 أيام بدءاً من الـ11 من فبراير، وأساسيات تعلم اللغة الصينية -المستوى الأول- على مدى شهر كامل بدءاً من الـ18 من شهر فبراير، وأساسيات الهندسة الميكانيكية ومدته 5 أيام وذلك بدءاً من 25 فبراير، وكذلك برنامج أساسيات الهندسة الإنشائية الذي يستمر لمدة 5 أيام بدءاً من الـ3 من شهر مارس 2024م.

شروط القبول

واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والتفرغ أثناء مدة التدريب، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بالزي الرسمي السعودي، وإرسال البيانات والسيرة الذاتية للمتقدم البريد الالكتروني .

يذكر أنه تم افتتاح الأكاديمية بالمدينة مؤخراً لتشمل خمس قاعات تدريبية، للتعريف بأحدث التقنيات بما يتوافق مع النمو والتطور الحالي للمدينة، وإيصال المعلومات العلمية والعملية بالممارسات التطبيقية في بيئة العمل، وتبادل الخبرات بين المتدربين.