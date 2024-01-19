فتح القبول لبرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالجوف نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا منتخب العراق يعبر اليابان بثنائية أيمن حسين الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل أرباح الهلال من ملعب المملكة أرينا الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فوفانا الاتحاد يُجهز عرضًا جديدًا لضم نجم أتلتيكو مدريد Lexus LFA أفضل سيارة يابانية فارهة على الإطلاق حالة واحدة لاستئناف مفاوضات الاتفاق مع جوتا إصابة كيم سيونغ تفتح الباب لعودة فواز القرني
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن فتح القبول لبرامج الدبلوم ” بنين – بنات ” بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الثالث لعام 1445هـ، وذلك خلال الفترة من 21 – 24 يناير الجاري.
وأكد التدريب التقني، أن كافة إجراءات القبول إلكترونية بداية من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، عبر البوابة الإلكترونية “قبولي” على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.