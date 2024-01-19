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للفصل التدريبي الثالث لعام 1445هـ

فتح القبول لبرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالجوف

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٤ مساءً
فتح القبول لبرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالجوف
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن فتح القبول لبرامج الدبلوم ” بنين – بنات ” بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الثالث لعام 1445هـ، وذلك خلال الفترة من 21 – 24 يناير الجاري.
وأكد التدريب التقني، أن كافة إجراءات القبول إلكترونية بداية من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، عبر البوابة الإلكترونية “قبولي” على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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