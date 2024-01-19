فتح القبول لبرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالجوف

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن فتح القبول لبرامج الدبلوم ” بنين – بنات ” بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الثالث لعام 1445هـ، وذلك خلال الفترة من 21 – 24 يناير الجاري.

وأكد التدريب التقني، أن كافة إجراءات القبول إلكترونية بداية من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، عبر البوابة الإلكترونية “قبولي” على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.