فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى

تترقب الجماهير موقف النجم أيمن يحيى من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

غموض موقف أيمن يحيى

وأعلن المنتخب السعودي، عن تعرض أيمن يحيى لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة لبنان الودية، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية؛ لحاجته إلى برنامج علاجي.

ويتوقع أن يخضع أيمن يحيى لفحص طبي، من أجل تحديد التشخيص النهائي لحالته؛ ومدة التعافي، وأكدت تقارير أنه يُعاني من تمزق في أربطة الكاحل؛ وتتطلب فترة علاجه من 10 أيام حتى أسبوعين.

وفي حالة تأكد التشخيص المبدئي، فلن يتمكن مانشيني من الاستعانة بأيمن يحيى خلال أولى مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023 أمام عمان، وقد يمتد غيابه لمواجهة قيرغيزستان.

ويبدو أن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأ في تجهيز البديل؛ تحسبًا لغياب أيمن، حيث استدعى 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، ريان حامد وطلال حاجي، كما يُمكنه ضم أي لاعب آخر وتسجيله قبل انطلاق البطولة.

الأخضر في كأس آسيا

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.