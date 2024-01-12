فراس البريكان يطمح للتألق في كأس آسيا 2023

يأمل النجم فراس البريكان، في مواصلة تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، والظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

فراس البريكان يتألق

وكان فراس البريكان خارج حسابات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في بداية مشواره، حيث استبعده مع أول مباراتين، رغم أنه أفضل مهاجم سعودي مؤخرًا، قبل أن يستدعيه لقائمة الأخضر بعد ذلك.

ويُعد فراس البريكان صاحب أفضل أرقام بين الرباعي الهجومي في قائمة الأخضر لكأس آسيا، وهم؛ صالح الشهري، فهد المولد وعبدالرحمن غريب، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا بدوري روشن هذا الموسم؛ وصنع 5 آخرين.

وعلى الصعيد الدولي؛ شارك فراس البريكان صاحب الـ23 عامًا، في 38 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ويطمح في هز الشباك بكأس آسيا، وقيادة الأخضر للمنافسة على اللقب.

الأخضر يستعد للمشاركة بكأس آسيا

وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996.