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بعد مستواه المميز هذا الموسم

فراس البريكان يطمح للتألق في كأس آسيا 2023

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٦ مساءً
فراس البريكان يطمح للتألق في كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم فراس البريكان، في مواصلة تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، والظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

فراس البريكان يتألق

وكان فراس البريكان خارج حسابات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في بداية مشواره، حيث استبعده مع أول مباراتين، رغم أنه أفضل مهاجم سعودي مؤخرًا، قبل أن يستدعيه لقائمة الأخضر بعد ذلك.

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فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

ويُعد فراس البريكان صاحب أفضل أرقام بين الرباعي الهجومي في قائمة الأخضر لكأس آسيا، وهم؛ صالح الشهري، فهد المولد وعبدالرحمن غريب، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا بدوري روشن هذا الموسم؛ وصنع 5 آخرين.

وعلى الصعيد الدولي؛ شارك فراس البريكان صاحب الـ23 عامًا، في 38 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ويطمح في هز الشباك بكأس آسيا، وقيادة الأخضر للمنافسة على اللقب.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد للمشاركة بكأس آسيا

وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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