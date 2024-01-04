فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني

نجح المهاجم فراس البريكان، في تسجيل أول أهدافه في عهد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، خلال مباراة منتخب السعودية ضد لبنان.

فراس البريكان يسجل مع مانشيني

وشارك فراس البريكان مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد لبنان اليوم، ونجح في هز الشباك بعد دقائق، ليفتتح سجله التهديفي مع مانشيني.

وسبق أن خاض فراس البريكان صاحب الـ23 عامًا، 4 مواجهات تحت قيادة مانشيني قبل لقاء اليوم، الذي تولى مهمة تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في شهر أغسطس الماضي.

ويملك فراس البريكان 7 أهداف مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بواقع 3 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهدفين في كأس الخليج 2019، وهدف في مباراة ودية سابقة، بجانب هدفه ضد لبنان اليوم.

فوز السعودية ضد لبنان

ولعبت السعودية ضد لبنان على ملعب نادي الوكرة القطري، في مباراة ودية بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، وانتهت المواجهة بفوز الأخضر بهدف نظيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا 2023.

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما تقع لبنان في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.