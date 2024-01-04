وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف فولهام يسعى لضم فيرمينو وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع 350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن
نجح المهاجم فراس البريكان، في تسجيل أول أهدافه في عهد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، خلال مباراة منتخب السعودية ضد لبنان.
وشارك فراس البريكان مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد لبنان اليوم، ونجح في هز الشباك بعد دقائق، ليفتتح سجله التهديفي مع مانشيني.
وسبق أن خاض فراس البريكان صاحب الـ23 عامًا، 4 مواجهات تحت قيادة مانشيني قبل لقاء اليوم، الذي تولى مهمة تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في شهر أغسطس الماضي.
ويملك فراس البريكان 7 أهداف مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بواقع 3 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهدفين في كأس الخليج 2019، وهدف في مباراة ودية سابقة، بجانب هدفه ضد لبنان اليوم.
ولعبت السعودية ضد لبنان على ملعب نادي الوكرة القطري، في مباراة ودية بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، وانتهت المواجهة بفوز الأخضر بهدف نظيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا 2023.
ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما تقع لبنان في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.