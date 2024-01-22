فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني

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أعرب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فراس البريكان، عن سعادته بالدعم الجماهيري الكبير لمباريات الأخضر في كأس آسيا 2023.
وأشاد فراس البريكان خلال تصريحاته لقناة SSC، بالدعم الجماهيري للمنتخب السعودي، مشددًا على أن الحضور الكبير دافع للاعبين؛ من أجل تقديم أفضل ما لديهم.
وتابع تصريحاته بعد مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان: “لاعبو الأخضر واجهوا خشونة زائدة من لاعبي المنافس؛ والدليل على ذلك إشهار البطاقة الحمراء لاثنين من لاعبيهم”.
وأضاف فراس البريكان: “الأخضر استغل حالة الطرد الأولى وتمكن من التقدم في النتيجة، وكذلك الحال بعد الطرد الثاني؛ حيث حسم اللاعبون النتيجة في الدقائق الأخيرة، ولكن محاولات اللاعبين لتسجيل الأهداف؛ قوبلت بخشونة زائدة”.
وعن التعليمات التي وجهها له المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قال فراس البريكان: “طلب مني اللعب على الأطراف والسعي مع المهاجمين من أجل زيادة غلة الأهداف، والأهم لدي أن يتواجد مع المنتخب بغض النظر عن المكان الذي سوف ألعب فيه”.
ولعب المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16.
فراس البريكان – لاعب منتخبنا الوطني:
تواجد الجماهير دافع لنا، ونسعى أن نفوز بالمباراة القادمة، وهذا ما طلبه مني المدرب مانشيني#السعودية_قرغيزستان#AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/4I6povvAoN
— SSC (@ssc_sports) January 21, 2024