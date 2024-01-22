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خلال مباراة السعودية وقرغيزستان

فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فراس البريكان، عن سعادته بالدعم الجماهيري الكبير لمباريات الأخضر في كأس آسيا 2023.

فراس البريكان سعيد بالدعم الجماهير

وأشاد فراس البريكان خلال تصريحاته لقناة SSC، بالدعم الجماهيري للمنتخب السعودي، مشددًا على أن الحضور الكبير دافع للاعبين؛ من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

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وتابع تصريحاته بعد مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان: “لاعبو الأخضر واجهوا خشونة زائدة من لاعبي المنافس؛ والدليل على ذلك إشهار البطاقة الحمراء لاثنين من لاعبيهم”.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SaudiNT

وأضاف فراس البريكان: “الأخضر استغل حالة الطرد الأولى وتمكن من التقدم في النتيجة، وكذلك الحال بعد الطرد الثاني؛ حيث حسم اللاعبون النتيجة في الدقائق الأخيرة، ولكن محاولات اللاعبين لتسجيل الأهداف؛ قوبلت بخشونة زائدة”.

وعن التعليمات التي وجهها له المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قال فراس البريكان: “طلب مني اللعب على الأطراف والسعي مع المهاجمين من أجل زيادة غلة الأهداف، والأهم لدي أن يتواجد مع المنتخب بغض النظر عن المكان الذي سوف ألعب فيه”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدرafc

تأهل المنتخب السعودي

ولعب المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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