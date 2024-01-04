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خلال أحداث الشوط الثاني

فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٤ مساءً
فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان
المواطن - فريق التحرير

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نجح نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فراس البريكان، في هز شباك لبنان، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

فراس البريكان يسجل الهدف الأول

ويلعب منتخب السعودية ضد لبنان وديًّا، على استاد الوكرة في قطر، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

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مباراة السعودية ضد لبنان
جانب من المباراة – المصدر @aawsat_spt

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ضد لبنان بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن فراس البريكان من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48.

وقرر المدير الفني الإيطالي، روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها منتخب السعودية الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر.

مباراة السعودية ضد لبنان
جانب من المباراة – المصدر @aawsat_spt

السعودية ولبنان في كأس آسيا

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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