فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان

نجح نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فراس البريكان، في هز شباك لبنان، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

فراس البريكان يسجل الهدف الأول

ويلعب منتخب السعودية ضد لبنان وديًّا، على استاد الوكرة في قطر، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ضد لبنان بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن فراس البريكان من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48.

وقرر المدير الفني الإيطالي، روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها منتخب السعودية الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر.

السعودية ولبنان في كأس آسيا

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.