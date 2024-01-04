350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر السعودية تدرس إصدار سندات دولية بعملات مختلفة أرقام كريستيانو رونالدو في عامه الأول مع النصر إدارة روما تُقرب سبينازولا من دوري روشن إدراج أسهم إم بي سي في السوق الرئيسية الاثنين المقبل دي بروين منفتح على الانضمام للدوري السعودي 350 مليون ريال قيمة مساعدات مركز الملك سلمان لغزة
نجح نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فراس البريكان، في هز شباك لبنان، مع بداية أحداث الشوط الثاني.
ويلعب منتخب السعودية ضد لبنان وديًّا، على استاد الوكرة في قطر، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.
وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ضد لبنان بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن فراس البريكان من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48.
وقرر المدير الفني الإيطالي، روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها منتخب السعودية الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.