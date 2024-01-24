فرسان التعليم .. تنوع وتنافس يثري ثقافة الطلاب ويرفع الوعي

نجح برنامج فرسان التعليم في موسمه الثاني بوضع بصمة واضحة في رفع الوعي وتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية في أن يكون المواطن السعودي منافسًا عالميًّا.

تنوع وتنافس

ويقدم فرسان التعليم تنوعًا في الأنشطة وتنافسًا يهدف إلى رفع الوعي وتوسيع مدارك الطلاب عبر طرح الأسئلة، وكذلك اكتشاف مهاراتهم وميولهم وصقلها، وتوجيههم بشكل سليم، خاصةً وأنه يركز على مجموعة من المعارف التي توسع مدارك الطلاب وقدراتهم، وتخلق لديهم مهارة التعلم الذاتي والتي سترفع تحصيلهم الدراسي.

ويأتي الموسم الثاني من برنامج فرسان التعليم ليكمل النجاحات التي حققها الموسم الأول، وشهد تفاعلًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب والطالبات وإمارات المناطق، كما شكّل حافزًا للميدان التعليمي، فيما جاء الموسم الجديد والذي يقترب من نهايته بهوية بصرية مميزة تعزز ارتباط النشء بوطنه وتخلق لديه الوعي حول مشاريع رؤية السعودية 2030، حيث سُمّيت جولات البرنامج بأسماء أبرز المشاريع في الرؤية ومنها: نيوم والقدية والعلا.

إثراء الثقافة والتعليم

ويحظى البرنامج بمتابعة ودعم لامحدود من لدن وزير التعليم يوسف البنيان، وقيادات الوزارة، حيث يعتبر فرسان التعليم برنامجًا تلفزيونيًّا تنافسيًّا جماهيريًّا يجمع طلاب وطالبات المملكة في مسابقة ثقافية تثري الجوانب المعرفية والتعليمية والوطنية، بمشاركة 16 منطقة تعليمية من مختلف أرجاء المملكة، بِفَرقٍ تضم أفضل طلابها من البنين والبنات، ليشكلوا فريقًا لتمثيل إداراتهم التعليمية والدخول في هذه المنافسة الشيقة.

وتجسد الهوية البصرية للبرنامج عناصر البيئة السعودية بتصاميم ثلاثية الأبعاد تعكس الهوية السعودية، لتوفير تجربة تلفزيونية ممتعة للمشاهد؛ وذلك لأنه يُعرض على قنوات عين التعليمية.