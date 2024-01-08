فرق بحث تحاول إنقاذ عائلة محاصرة داخل كهف في سلوفينيا

أعلنت السلطات السلوفينية أن خمسة أشخاص محاصرون في كهف في سلوفينيا، منذ ظهر السبت الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه. وقال المسؤولون: إنه لا يمكن إنقاذ المجموعة إلا بعد انخفاض منسوب المياه في كهف كريزنا جاما.

محاولة تدخل فرق الإنقاذ

وكشفت لقطات شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، محاولة فرق الإنقاذ التدخل لنجدة العائلة المحاصرة بالكامل داخل الكهف، بعدما حوصرت عائلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ومرشدَيْن كانا برفقتهم داخل مغارة في سلوفينيا، بعد ارتفاع منسوب المياه بصورة مفاجئة، جراء تساقط أمطار غزيرة.

وغادر الأشخاص الخمسة صباح السبت لاستكشاف موقع كريزنا السياحي الواقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب العاصمة ليوبليانا، قبل أن يجدوا أنفسهم محاصرين.

Five people have been trapped in a cave in Slovenia since Saturday afternoon after heavy rain caused water levels to rise, authorities said. The group can't be rescued until water levels in the Krizna jama cave have dropped, officials said. Read more: https://t.co/Ii5d8m6J05 pic.twitter.com/g6XKVrNEpA — Sky News (@SkyNews) January 7, 2024

تدخل عناصر الإنقاذ

وعندما لم يعودوا في الوقت المتوقّع، انطلق فريق من الغواصين للبحث عنهم مساءً قبل أن يتمكّن من تحديد موقعهم على بعد حوالي كيلومترين من مدخل المغارة التي يبلغ عمقها 8 كيلومترات.

وكشفت عناصر الإنقاذ لوسائل الإعلام أن وضع الأشخاص البالغين الخمسة جيّد. وقالت السلطات: إن 35 رجل إنقاذ و8 غواصين من سلوفينيا يشاركون في عملية الإنقاذ حاليًّا، ويساعدهم 11 رجل إطفاء، وأفراد الحماية المدنية.

التواصل مع العائلة المحاصرة

وتمكّن العناصر من تزويدهم بخيمة وملابس دافئة وأطعمة وأدوية عندما وصلوا إليهم بعد أن استغرق اجتياز المسافة ثلاث ساعات.

وقال قائد الفريق والتر زاكراجسيك: “سيكون من الممكن إجلاؤهم سريعًا بمجرد انخفاض منسوب المياه”. وإذا استمر الوضع على حاله، يعتزم عناصر الإغاثة تزويدهم بما يحتاجونه كل 12 ساعة.

يذكر أنه يوجد أكثر من 14 ألف كهف في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى، ولا تزيد مساحته على 20300 كيلومتر مربع، إلا أن مغاراته تشكّل شبكة استثنائية من الدهاليز والقاعات العميقة. وتسمح السلطات للزوار بالدخول إلى هذه المغارات إذا كانوا مجموعة وبصحبة مرشدين.