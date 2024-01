فرق بحث تحاول إنقاذ عائلة محاصرة داخل كهف في سلوفينيا

أعلنت السلطات السلوفينية أن خمسة أشخاص محاصرون في كهف في سلوفينيا، منذ ظهر السبت الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه. وقال المسؤولون: إنه لا يمكن إنقاذ المجموعة إلا بعد انخفاض منسوب المياه في كهف كريزنا جاما.

وكشفت لقطات شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، محاولة فرق الإنقاذ التدخل لنجدة العائلة المحاصرة بالكامل داخل الكهف، بعدما حوصرت عائلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ومرشدَيْن كانا برفقتهم داخل مغارة في سلوفينيا، بعد ارتفاع منسوب المياه بصورة مفاجئة، جراء تساقط أمطار غزيرة.

وغادر الأشخاص الخمسة صباح السبت لاستكشاف موقع كريزنا السياحي الواقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب العاصمة ليوبليانا، قبل أن يجدوا أنفسهم محاصرين.

Five people have been trapped in a cave in Slovenia since Saturday afternoon after heavy rain caused water levels to rise, authorities said.

The group can't be rescued until water levels in the Krizna jama cave have dropped, officials said.

