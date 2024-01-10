فرق ميدانية احترافية للتعامل مع الحجاج بكافة اللغات

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أكد نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع، تخصيص فرق ميدانية مؤهلة في جميع منافذ القدوم والمغادرة تتخاطب مع الحجاج بكافة اللغات بما في ذلك لغة الإشارة.
وأضاف المربع، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة: “التعامل يتم بأسلوب احترافي وعبر شاشات توجيهية وكاونترات مجهزة بأدوات متقدمة ومتطورة؛ لتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج وتنهي تسجيل الدخول في لحظات معدودة”.
وتابع: “نتشرف بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بعد الاستعداد المبكر لموسم الحج ونستفيد من كل السلبيات وتحويلها لإيجابيات، كما أن موسم العمرة مفتوح ما يجعل الجهود مضاعفة عبر كوادر بشرية قادرة على تقديم أفضل الخدمات”.
وختم نائب مدير عام الجوازات: ” يحدث ذلك من خلال التكامل بين الأجهزة الخدمية والأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات لتحقيق النجاح.”