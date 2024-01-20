فريق السعودية ينافس ريتشارد ميل في نهائي العلا لبولو الصحراء

يسدل الستار اليوم السبت على النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميلا العُلا لبولو الصحراء المُقامة في نادي الفرسان بالعلا.

ويجمع النهائي فريقي السعودية وريتشارد ميل حيث يتطلع فريق السعودية الذي يضم في صفوفه أسطورة البولو الأرجنتينية، أدولفو كامبياسو، للتتويج بكأس البطولة، بعد فوزه الكبير على فريق دادان بنتيجة 8-4 في مباريات الدور نصف النهائي التي أقيمت أمس وسط حضور مميز من عشاق رياضة البولو.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق ريتشارد ميل لملاقاة فريق السعودية في قمة اليوم، وذلك بعد فوزه المستحق أمس الجمعة على فريق بنتلي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 5-4، معلناً نفسه كطرفٍ منافسٍ في المباراة النهائية اليوم.

تفاصيل المشاركة

وتختتم اليوم منافسات البطولة بعد مشاركة ثمانية فرق في المنافسات الرئيسية والفرعية، مما أشعل أجواء التنافس من أجل الفوز بكأس بولو الصحراء وسط محيط العُلا الخلاب.

وجمعت مباراة نصف النهائي الفرعية الأولى بين فريق ساب وفريق العلا، حيث استمتعت الجماهير بعرض استثنائي انتهى بفوز العُلا بنتيجة 7-6 قبل اللحظات الأخيرة من نهاية الشوط الرابع.

وفي مباراة نصف النهائي الفرعية الثانية، حقق فريق تيماء فوزاً رائعاً على فريق خيبر بنتيجة 6-5 في مباراة استثنائية تألق فيها الفريقان على أرضية الملعب. ويتطلع تيماء لمواجهة العُلا في النهائي الفرعي الذي يُقام اليوم أيضاً، ما يعد محبي البولو بمباراة مميزة تستحق الحضور.

ويتطلع عشاق البولو للاستمتاع بأروع العروض التنافسية ومشاهدة أجمل الأهداف في المباريات النهائية التي تجمع كوكبةً من اللاعبين المحترفين والرعاة الدوليين وكبار الشخصيات الملكية في أجواءٍ تنافسية حماسية.

وتقام بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الاتحاد السعودي للبولو. وتعزز هذه البطولة مكانة العُلا المرموقة كوجهة عالمية لرياضة البولو بأسلوب يعكس أصالة وتراث الفروسية في المملكة العربية السعودية.