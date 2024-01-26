فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي

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سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 11 لاعبًا، وذلك في مباراة نادي إنتر ميامي الأمريكي يوم الاثنين المقبل.
وسيغيب عن أزرق الرياض كل من : “عبدالإله المالكي سالم الدوسري، ناصر الدوسري، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد كنو، صالح الشهري” لتواجدهم مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا.
بينما يغيب كل من المغربي ياسين بونو والسنغالي كاليدو كوليبالي لتواجدهما مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية 2023.
وستقام مباراة مساء الاثنين المقبل عبر قنوات SSC وMBC.