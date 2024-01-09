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فعاليات مؤتمر الحج 2024 في يومه الثاني.. أرقام تاريخية وجائزة بمليون ريال

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥١ مساءً
فعاليات مؤتمر الحج 2024 في يومه الثاني.. أرقام تاريخية وجائزة بمليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت فعاليات مؤتمر الحج والعمرة في نسخته الثالثة 2024م، يوم أمس الاثنين، في مدينة جدة، تحت شعار “التحول نحو الابتكار والتقنية”، وذلك في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على استقطاب المبتكرين وصُنّاع التّغيير لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحج والعمرة 2024

وجاءت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحج والعمرة الذي يستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة بين 8 و11 يناير في جدة، على النحو التالي:

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زيارة منظومة الخدمات اللوجستية

زار وزير الحج والعمرة جناح منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، حيث اطلع على جهود جهات المنظومة وعملها المشترك في مواسم الحج والعمرة، واستعرض حلولها المبتكرة وتقنياتها الواعدة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

جناح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

هو عبارة عن ستة أركان رئيسة في المؤتمر تقدم من خلالها المبادرات النوعية المبتكرة والطموحة لخدمة ضيوف الرحمن.

جهود إمارة منطقة المدينة المنورة:

استعرضت هيئة تطوير منطقة المدينة آخر المستجدات في المشاريع التطويرية والتنموية التي تشهدها المدينة المنورة والتي تتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية2030، لتعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة زوار المسجد النبوي، من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

أرقام تاريخية:

نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك عبر منصة إكس أرقامًا وإنجازات تاريخية من #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة يتصدرها رقم تاريخي للمعتمرين الذين استقبلتهم المملكة عام 2023.

جائزة بمليون ريال

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحج والعمرة بجدة سوبردوم، عن جوائز للمبتكرين أصحاب المشاريع التي تخدم ضيوف الرحمن في مكة والمدينة المنورة، حيث تصل قيمة الجائزة الأولى إلى مليون ريال سعودي، والجائزة الثانية بقيمة 500 ألف ريال، والجائزة الثالثة بقيمة 250 ألف ريال.

برامج وفعاليات موسم الحج والعمرة لعام 2024

تنظم وزارة الحج والعمرة مجموعة فعاليات وبرامج خلال موسم الحج والعمرة 2024، بهدف إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين وجعلها أكثر روحانية وراحة، ومن أبرز هذه البرامج والفعاليات:

  • مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2024 في جدة سوبر دوم، وهو يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات العاملة في مجال الحج والعمرة، وإطلاق مشاريع وخدمات جديدة تسهم في تطوير هذا القطاع.
  • برنامج ضيوف الرحمن الذي البرنامج إلى توفير خدمات متكاملة للحجاج والمعتمرين، بما في ذلك توفير السكن والتنقل والرعاية الصحية والخدمات التوجيهية والإرشادية.
  • برامج الحج المبسط الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة لتسهيل أداء المناسك على الفئات الخاصة، مثل المسنين والمرضى وذوي الإعاقة.
  • برامج العمرة الإلكترونية التي تمكن المسلمين من أداء العمرة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى السفر إلى السعودية.

 

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