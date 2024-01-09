فعاليات مؤتمر الحج 2024 في يومه الثاني.. أرقام تاريخية وجائزة بمليون ريال

انطلقت فعاليات مؤتمر الحج والعمرة في نسخته الثالثة 2024م، يوم أمس الاثنين، في مدينة جدة، تحت شعار “التحول نحو الابتكار والتقنية”، وذلك في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على استقطاب المبتكرين وصُنّاع التّغيير لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحج والعمرة 2024

وجاءت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحج والعمرة الذي يستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة بين 8 و11 يناير في جدة، على النحو التالي:

زيارة منظومة الخدمات اللوجستية

زار وزير الحج والعمرة جناح منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، حيث اطلع على جهود جهات المنظومة وعملها المشترك في مواسم الحج والعمرة، واستعرض حلولها المبتكرة وتقنياتها الواعدة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

معالي وزير الحج والعمرة @tfrabiah يزور جناح منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن مشاركتها في #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة، ويطلع على جهود جهات المنظومة وعملها المشترك في مواسم الحج والعمرة، ويستعرض حلولها المبتكرة وتقنياتها الواعدة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن. pic.twitter.com/wioa3nDhxN — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) January 9, 2024

جناح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

هو عبارة عن ستة أركان رئيسة في المؤتمر تقدم من خلالها المبادرات النوعية المبتكرة والطموحة لخدمة ضيوف الرحمن.

#فيديو..

ستة أركان رئيسة بجناح الرئاسة العامة في #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة تقدم من خلالها المبادرات النوعية المبتكرة والطموحة لخدمة ضيوف الرحمن.#الطريق_إلى_النسك pic.twitter.com/OBvH3hSt8S — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) January 9, 2024

جهود إمارة منطقة المدينة المنورة:

استعرضت هيئة تطوير منطقة المدينة آخر المستجدات في المشاريع التطويرية والتنموية التي تشهدها المدينة المنورة والتي تتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية2030، لتعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة زوار المسجد النبوي، من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

أرقام تاريخية:

نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك عبر منصة إكس أرقامًا وإنجازات تاريخية من #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة يتصدرها رقم تاريخي للمعتمرين الذين استقبلتهم المملكة عام 2023.

هيئة تطوير منطقة المدينة @MadinaAuthority، تستعرض آخر المستجدات في المشاريع التطويرية والتنموية التي تشهدها #المدينة_المنورة والتي تتواكب مع مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 لتعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة زوار #المسجد_النبوي، وذلك خلال مشاركتها في #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة. pic.twitter.com/eMczCE9jEL — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 9, 2024

جائزة بمليون ريال

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحج والعمرة بجدة سوبردوم، عن جوائز للمبتكرين أصحاب المشاريع التي تخدم ضيوف الرحمن في مكة والمدينة المنورة، حيث تصل قيمة الجائزة الأولى إلى مليون ريال سعودي، والجائزة الثانية بقيمة 500 ألف ريال، والجائزة الثالثة بقيمة 250 ألف ريال.

برعاية كريمة من

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

-يحفظه الله- تستمر فعاليات #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة 2024

لليوم الثاني على التوالي في جدة سوبردوم#الطريق_الى_النسك pic.twitter.com/cTqKgTCnZO — مؤتمر الحج والعمرة Hajj & Umrah Conference (@hajjumrahsa) January 9, 2024

برامج وفعاليات موسم الحج والعمرة لعام 2024

تنظم وزارة الحج والعمرة مجموعة فعاليات وبرامج خلال موسم الحج والعمرة 2024، بهدف إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين وجعلها أكثر روحانية وراحة، ومن أبرز هذه البرامج والفعاليات: