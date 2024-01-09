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فلترة الرسائل .. ميزة جديدة في سناب شات

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٠ مساءً
فلترة الرسائل .. ميزة جديدة في سناب شات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن ميزة جديدة في سناب شات، وهي ميزة فلترة الرسائل الخاصة، والتي تسهل على المستخدمين البحث في الرسائل.

ميزة جديدة في سناب شات

وقال عبدالله السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس: “ميزة جديدة ورهيبة، في سناب شات، حدثوا التطبيق للاستفادة من الميزة الجديدة”، مضيفًا “تظهر الميزة على شكل فلترة للرسائل المقروءة وغير المقروءة والجروبات والأصدقاء”.

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وتابع السبيعي: “الميزة تصل بالتدريج وفي حالة التحديث ستظهر الميزة الجديدة، وفي حالة عدم ظهورها انتظر قليلًا ستظهر للجميع المستخدمين تباعًا”.

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