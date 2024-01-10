فلكية جدة: السبت غرة شهر رجب فلكيًا

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر رجب “يوم التحري” الخميس 29 جمادى الآخرة 1445 الموافق 11 يناير 2024 عند الساعة 02:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون السبت غرة شهر رجب فلكياً.

الاقتران أحد منازل القمر

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف -الاقتران غير المرئي-، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وبيّن أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:54 مساءً قبل غروب الشمس وبذلك “لا” تتحقق شروط دخول شهر رجب “فلكياً (حسابياً)، وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى ” الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحققاُ في اليوم التالي.

القمر يزين الأفق

وأشار المهندس أبو زاهرة، إلى أن يوم الجمعة 30 جمادى الآخرة ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:57 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 12 درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” 15 درجة وإضاءته 1.8 %، وستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة وسيغرب بعد (1 ساعة و 06 دقائق) من غروب الشمس عند الساعة 07:03 مساءً.