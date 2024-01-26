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فلوريدا تحظر وسائل التواصل للأطفال

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٠ صباحاً
فلوريدا تحظر وسائل التواصل للأطفال
المواطن - فريق التحرير

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قررت ولاية فلوريدا منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بغض النظر عن موافقة الوالدين بموجب مشروع قانون أقره مجلس النواب بالولاية الأمريكية، وهو إجراء يمثل الأولوية القصوى لرئيس المجلس.

مشروع القانون

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.

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استغلال الأطفال

وقال النائب الجمهوري تايلر سيرويس راعى مشروع القانون: “إنهم يستغلون نمو الأطفال. هذا هو نموذج أعمالهم. ولماذا يفعلون ذلك؟.. لإبقائهم مدمنين.. بضربات الدوبامين التي توفرها المنصة لأطفالنا مع كل تشغيل تلقائي، مع كل إعجاب، مع كل إشعار”.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 لصالح مشروع القانون.

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