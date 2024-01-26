فلوريدا تحظر وسائل التواصل للأطفال الخارجية الأمريكية: لا يمكن لواشنطن الإنفاق على كييف إلى ما لا نهاية اختيار السعودية مناهل ثابت مبعوثًا شخصيًّا لأمين عام منظمة دول الكومنولث مشاهد لهطول أمطار الخير على جدة إحباط تهريب 172 كيلوجرامًا من القات المخدر والقبض على 3 أشخاص الجوازات تدشّن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم طلال حاجي عن رقمه التاريخي: مجرد بداية وأطمح للمزيد ترقب انطلاق رالي حائل الدولي .. السعودية تحتضن أكبر سباقات السيارات في العالم إحباط عملية إرهابية في الكويت
قررت ولاية فلوريدا منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بغض النظر عن موافقة الوالدين بموجب مشروع قانون أقره مجلس النواب بالولاية الأمريكية، وهو إجراء يمثل الأولوية القصوى لرئيس المجلس.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.
وقال النائب الجمهوري تايلر سيرويس راعى مشروع القانون: “إنهم يستغلون نمو الأطفال. هذا هو نموذج أعمالهم. ولماذا يفعلون ذلك؟.. لإبقائهم مدمنين.. بضربات الدوبامين التي توفرها المنصة لأطفالنا مع كل تشغيل تلقائي، مع كل إعجاب، مع كل إشعار”.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 لصالح مشروع القانون.