القنوات الناقلة لـ مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض تركي آل الشيخ: ندرس عرض الصين لنقل مباريات كأس موسم الرياض ترامب يسخر من بايدن بفيديو دار المسنين جوجل تمنح المستخدمين تحكمًا إضافيًا في البيانات تطبيق منافس يدفع تيك توك لحذف حسابات عدد من المشاهير شرخ بنافذة طائرة تحلق بالسماء يثير جدلًا بشأن سمعة بوينغ ارتفاع أسعار النفط تزامنًا مع التصعيد بالشرق الأوسط شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم الغذاء والدواء: جميع المياه المعبأة تستوفي المواصفات السعودية الخليجية
قدم الفنان القطري فهد الكبيسي ليلة خاصة بأغانيه كانت بعنوان “فهد الكبيسي وأحبابه”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، بتنظيم متميز من روتانا.
وأقيم الحفل على مسرح محمد عبده أرينا مع عدد من أحباء الكبيسي وهم الفنانين “عايض، داليا مبارك، أميمة طالب”، حيث قدموا ليلة غنائية خليجية مفعمة بالحماس والشباب والتجدد.
وقدم فهد الكبيسي عددًا من أغانيه المشهورة، والتي أشعل بها حماس جمهوره وأجواء موسم الرياض، خاصة أغنية “يا عالمي فوق حلق فوق” لنادي النصر والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير خاصة مع الرقصات الخليجية الشهيرة.
وقد تفاعل العديد من رواد منصة “إكس” مع الفنان الشاب، حيث أخذوا يدونون عبر منصات التواصل انطباعاتهم عن الحفل وينشرون مقاطع فيديو منه، فقال مشعل عبود “الفنان القطري فهد الكبيسي يبدع في حفلات غنائية في موسم الرياض بالأغنية العالمية الشهيرة (يا عالمي) في نادي النصر العالمي الاستثنائي”.
وأضاف فهد الأنصاري “فهد الكبيسي أبدع فيها وحتى أميمة وداليا وعايض”، ولفت راشد بن محمد “ليلة جميلة ويستاهل فهد”.
ولفت آخر “مهما صار ومهما بيصير في هذه الدنيا فهد الكبيسي المغني المفضل عند عائلتنا منذ زمن طويل”.
المسرح والجمهور يشتعل حماس وطرب على ميدلي الأغاني الرياضية للنجم فهد الكبيسي في ليلته
ليلة #فهد_الكبيسي_وأحبابه 😍#روتانا_لايف #موسم_الرياض@Turki_alalshikh @FahadAlkubaisi @RiyadhSeason @VisitSaudiAR @Mabdoarena pic.twitter.com/eLoCfgaglq
— Rotana Live (@RotanaLive) January 12, 2024