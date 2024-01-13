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في ليلة مليئة بالحماس والطرب

فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض‬⁩

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٥ مساءً
فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض‬⁩
المواطن - فريق التحرير - تصوير خالد الحمودي

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قدم الفنان القطري فهد الكبيسي ليلة خاصة بأغانيه كانت بعنوان “فهد الكبيسي وأحبابه”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، بتنظيم متميز من روتانا.

فهد الكبيسي وأحبابه

وأقيم الحفل على مسرح محمد عبده أرينا مع عدد من أحباء الكبيسي وهم الفنانين “عايض، داليا مبارك، أميمة طالب”، حيث قدموا ليلة غنائية خليجية مفعمة بالحماس والشباب والتجدد.

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وقدم فهد الكبيسي عددًا من أغانيه المشهورة، والتي أشعل بها حماس جمهوره وأجواء موسم الرياض، خاصة أغنية “يا عالمي فوق حلق فوق” لنادي النصر والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير خاصة مع الرقصات الخليجية الشهيرة.

إبداع فهد الكبيسي

وقد تفاعل العديد من رواد منصة “إكس” مع الفنان الشاب، حيث أخذوا يدونون عبر منصات التواصل انطباعاتهم عن الحفل وينشرون مقاطع فيديو منه، فقال مشعل عبود “الفنان القطري فهد الكبيسي يبدع في حفلات غنائية في موسم الرياض بالأغنية العالمية الشهيرة (يا عالمي) في نادي النصر العالمي الاستثنائي”.

وأضاف فهد الأنصاري “فهد الكبيسي أبدع فيها وحتى أميمة وداليا وعايض”، ولفت راشد بن محمد “ليلة جميلة ويستاهل فهد”.

ولفت آخر “مهما صار ومهما بيصير في هذه الدنيا فهد الكبيسي المغني المفضل عند عائلتنا منذ زمن طويل”.

فهد الكبيسي

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