فهد بن سلطان يواسي الشيخ أحمد الخريصي في وفاة زوجته 270 شركة ومؤسسة عمرة تتأهب تنبيهان من الأرصاد لأهالي نجران وتبوك فتح القبول لبرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالجوف نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا منتخب العراق يعبر اليابان بثنائية أيمن حسين الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل أرباح الهلال من ملعب المملكة أرينا الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فوفانا الاتحاد يُجهز عرضًا جديدًا لضم نجم أتلتيكو مدريد
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة زوجته- رحمها الله-، والدة وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.
وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب الشيخ أحمد الخريصي عن بالغ شكره وتقديره إلى أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.