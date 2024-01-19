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فهد بن سلطان يواسي الشيخ أحمد الخريصي في وفاة زوجته 

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠١ مساءً
فهد بن سلطان يواسي الشيخ أحمد الخريصي في وفاة زوجته 
المواطن - فريق التحرير

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واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة زوجته- رحمها الله-، والدة وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

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من جانبه أعرب الشيخ أحمد الخريصي عن بالغ شكره وتقديره إلى أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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