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استعرض أخصائي التغذية نايف الربيّع أبرز فوائد ماء الشعير وطريقة تحضيره.
وقال خلال لقاء له مع برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: “من الأفضل أن يغلى الشعير ثم يصفى ويبرد ويشرب”، موضحًا أن الشعير له العديد من الفوائد لاحتوائه على معادن مهمة مثل الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، ولذلك الشعير ممتاز كمغذيات يفتقدها الكثير من الأشخاص.
وتابع: “الشعير من أهم مصادر فيتامين بي، ويعطينا الفائدة من فيتامين بي كاملة، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنظيم السكر في الدم وإنقاص الوزن”، مشيرًا إلى أن إدخال الشعير في النظام الغذائي يساعد على الحد من تناول وجبات كثيرة لأنه يؤدي للشعور بالشبع.
ولفت إلى أن الشعير يزيد الوزن في حال إضافته إلى مكونات أخرى مثل الدقيق والعسل ومغذيات أخرى، لكن الشعير فقط يساعد على إنقاص الوزن.