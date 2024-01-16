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في كأس أمم آسيا

فوز ثمين لـ السعودية ضد عمان في اللحظات الأخيرة

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
فوز ثمين لـ السعودية ضد عمان في اللحظات الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة السعودية ضد عمان- قبل قليل- بفوز ثمين لـ المنتخب السعودي بنتيجة 2- 1 في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم آسيا.

السعودية ضد عمان

وبسبب خطأ من المدافع حسان تمبكتي، تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الـ14.

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وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب بمهارة مميزة من تسجيل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك منتخب عُمان.

وسجل غريب الهدف في الدقيقة الـ79 بعد مراوغة مميزة لـ 3 لاعبين في دفاعات المنتخب العماني.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب علي البليهي الهدف الثاني للأخضر ليحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط له في البطولة.

مباراة السعودية ضد عمان - منتخب السعودية

وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني اختار تشكيلة للمباراة مكونة من : “أحمد الكسار في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

ويُعد ماجد عبدالله نجم النصر السابق هو الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان، بتسجيله 6 أهداف للأخضر.

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الظهور بشكل مميز في بداية المشوار.

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