Icon

لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة Icon منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوركينا فاسو Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة Icon حساب المواطن : أفصحوا عن دخل السجل التجاري والأعمال الحرة Icon تتويج الرائد بـ بطولة القصيم للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم Icon سامسونج تطرح تطبيقها المستقل Samsung Find Icon فوز ثمين لـ منتخب البحرين ضد ماليزيا Icon شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة Icon إحباط تهريب 430 كم من القات المخدر بجازان Icon هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 ينطلق غدًا بجامعة الفيصل  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس أمم آسيا 2023

فوز ثمين لـ منتخب البحرين ضد ماليزيا

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٦ مساءً
فوز ثمين لـ منتخب البحرين ضد ماليزيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق منتخب البحرين الأول لكرة القدم أول انتصار له في كأس أمم آسيا 2023 بقطر، وذلك بعد الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات على منتخب ماليزيا بهدف دون رد مساء اليوم.

أول فوز لـ منتخب البحرين

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بينما في الشوط الثاني، سجل اللاعب علي جعفر الهدف الوحيد للفريق البحريني في الدقيقة الـ91.

قد يهمّك أيضاً
قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها

قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها

الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو

الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو

البحرين ضد ماليزيا - 3

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق البحريني 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد المنتخب الماليزي عند صفر من النقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.

وفي نفس المجموعة، كان المنتخب الأردني تعادل مع منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين لكل منتخب عصر اليوم.

البحرين ضد ماليزيا - 3

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر...

السعودية اليوم
ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023
آخر الاخبار

ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023

آخر الاخبار
دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع
صحة وطب‎

دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من...

صحة وطب‎
حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى
العالم

حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط...

العالم
إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
السعودية اليوم

إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب...

السعودية اليوم
مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية
السعودية اليوم

الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع...

السعودية اليوم