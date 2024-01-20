فوز ثمين لـ منتخب البحرين ضد ماليزيا

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حقق منتخب البحرين الأول لكرة القدم أول انتصار له في كأس أمم آسيا 2023 بقطر، وذلك بعد الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات على منتخب ماليزيا بهدف دون رد مساء اليوم.
وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بينما في الشوط الثاني، سجل اللاعب علي جعفر الهدف الوحيد للفريق البحريني في الدقيقة الـ91.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق البحريني 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد المنتخب الماليزي عند صفر من النقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.
وفي نفس المجموعة، كان المنتخب الأردني تعادل مع منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين لكل منتخب عصر اليوم.