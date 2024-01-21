فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد ألميريا

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحويل المرينغي لتأخره بثنائية إلى فوز بثلاثية.

ألميريا يتقدم بثنائية

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد ألميريا التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، ونجح لارجي رمازاني في هز شباك المرينغي بعد مرور 38 ثانية فقط، بعد تمريرة من لوكاس روبرتوني.

وأطلق رودريجو تسديدة قوية مرت أعلى القائم عند الدقيقة 14، واستمرت المحاولات، قبل أن يحرز إدجار جونزاليس الهدف الثاني عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ألميريا بثنائية نظيفة.

فوز ريال مدريد ضد ألميريا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، طالب لاعبو ريال مدريد بركلة جزاء بعد لمسة يد على كايكي، واحتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الـVAR، سددها جود بيلينغام بنجاح عند الدقيقة 55، لتشتعل المباراة.

وسجل أريباس الهدف الثالث عند الدقيقة 61، ولكن الحكم ألغاه لوجود خطأ، قبل أن يحرز فينيسيوس هدف التعادل عند الدقيقة 67، بعد عرضية من تشواميني، واستمر المرينغي في الضغط بحثًا عن هدف جديد في مباراة ريال مدريد ضد ألميريا.

وسجل بيلينغهام هدفًا عند الدقيقة 76، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر فينيسيوس فرصة هز الشباك مجددًا عند الدقيقة 80، واستمرت المحاولات، قبل أن يسجل كارفاخال هدفًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني.