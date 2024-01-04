Icon

فولهام يسعى لضم فيرمينو Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع Icon 350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن Icon فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان Icon ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي Icon كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر Icon السعودية تدرس إصدار سندات دولية بعملات مختلفة Icon أرقام كريستيانو رونالدو في عامه الأول مع النصر Icon إدارة روما تُقرب سبينازولا من دوري روشن Icon إدراج أسهم إم بي سي في السوق الرئيسية الاثنين المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم هجومه في الشتوية

فولهام يسعى لضم فيرمينو

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢١ مساءً
فولهام يسعى لضم فيرمينو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انضم نادي فولهام الإنجليزي، إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فولهام يستهدف ضم فيرمينو

وأشار موقع talksport البريطاني، إلى أن فولهام يسعى لضم فيرمينو في شهر يناير الجاري، خاصة أن النجم البرازيلي يتطلع للرحيل عن الأهلي بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إلى صفوفه.

قد يهمّك أيضاً
النصر عن كريستيانو رونالدو: لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ

النصر عن كريستيانو رونالدو: لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ

الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي

الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

ولفت الموقع البريطاني، إلى أن نادي فولهام يبحث عن مهاجم مميز وصاحب خبرة، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل نجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الهلال في الصيف، لذلك يسعى لضم فيرمينو.

وأوضح talksport، أن نادي شيفيلد يونايتد أبدى أيضًا اهتمامًا بالتعاقد مع النجم البرازيلي صاحب الـ32 عامًا، قبل إقالة بول هيكنبوتوم من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

تراجع الأداء مع الأهلي

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينها 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالها بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.

روبرتو فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة