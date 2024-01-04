انضم نادي فولهام الإنجليزي، إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فولهام يستهدف ضم فيرمينو

وأشار موقع talksport البريطاني، إلى أن فولهام يسعى لضم فيرمينو في شهر يناير الجاري، خاصة أن النجم البرازيلي يتطلع للرحيل عن الأهلي بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إلى صفوفه.

ولفت الموقع البريطاني، إلى أن نادي فولهام يبحث عن مهاجم مميز وصاحب خبرة، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل نجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الهلال في الصيف، لذلك يسعى لضم فيرمينو.

وأوضح talksport، أن نادي شيفيلد يونايتد أبدى أيضًا اهتمامًا بالتعاقد مع النجم البرازيلي صاحب الـ32 عامًا، قبل إقالة بول هيكنبوتوم من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

تراجع الأداء مع الأهلي

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينها 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالها بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.