فيتوريا يكشف الأوراق الرابحة لـ منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلة الفراعنة لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل الفراعنة

وجاء تشكيل الفراعنة مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح، محمد هاني، مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو”.

ويحتاج الفريق المصري للفوز وذلك من أجل الصعود لثمن نهائي البطولة، حيث تعادل الفراعنة في أول جولتين أمام منتخبي موزمبيق وغانا ليملك الفراعنة نقطتين في وصافة المجموعة الثانية.