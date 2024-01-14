المرور: تقيدوا بالسرعة المحددة أثناء القيادة منتخب اليابان يبدأ كأس آسيا برباعية في فيتنام الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 12060 نقطة فيديو.. أنس الشبرمي يحكي قصته مع التايكوندو بعد اقتناص الحزام الأسود الدولي الجماهير تتوقع تألق طلال حاجي بكأس آسيا 2023 محمد الحسن متحدثًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات استشهاد 127 فلسطينيًا في اليوم الـ100 للقصف الإسرائيلي على غزة موعد حفل جوائز الأفضل “ذا بيست” 2023 والقنوات الناقلة صالح العمري: الأخضر مرشح لحصد كأس آسيا 2023 حركة انسيابية بميناء الملك عبدالعزيز بعد إخماد الحريق
حكى اللاعب أنس الشبرمي قصته مع رياضة التايكوندو منذ بداية تعلمه اللعبة في عمر الـ10 سنوات وحتى حصوله على الحزام الأسود الدولي.
وقال “الشبرمي” في مداخلة مع برنامج “برنامج اليوم” عبر فضائية الإخبارية: بدايتي الفعلية كانت في عام 2018م، مع نادي الزيتون، وشاركت في بطولات بالرياض والقصيم وجدة، وحققت مراكز متقدمة والحمد الله.
وأضاف أنه قبل كل مباراة يستعد بتدريبات وتكتيكات معينة داخل معسكرات للفوز وتحقيق مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن اختياره للتايكوندو يعود إلى أنه لعبة عسكرية وقد أحبها منذ صغره.
فيديو | الحاصل على الحزام الأسود الدولي أنس الشبرمي: بدأت في عمر الـ 10 سنوات بتعلم رياضية التايكوندو وانطلاقتي الفعلية في عام 2018 #برنامج_اليوم pic.twitter.com/90X5xfFobR
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 14, 2024
والتايكوندو فن قتالي كوري تقليدي يركز على استخدام الأيدي والأرجل، وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الدفاع عن النفس الذي يُركز على تعلم تقنيات لقتال المهاجمين، وقسم الرياضة الذي يركز على المنافسة في المسابقات.
وتتضمن تقنيات التايكوندو مجموعة متنوعة من الركلات واللكمات والتقنيات الدفاعية، وهو رياضة شعبية في العديد من البلدان حول العالم، وله العديد من الفوائد للممارسين، بما في ذلك اللياقة البدنية حيث يعزز القوة والسرعة والمرونة، والاحترام، حيث يركز على احترام الذات والآخرين، والتركيز إذ يتطلب تركيزًا عاليًا وتنسيقًا جيدًا.