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بدأ اللعبة في عمر الـ 10 سنوات..

فيديو.. أنس الشبرمي يحكي قصته مع التايكوندو بعد اقتناص الحزام الأسود الدولي

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٥ مساءً
فيديو.. أنس الشبرمي يحكي قصته مع التايكوندو بعد اقتناص الحزام الأسود الدولي
المواطن - فريق التحرير

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حكى اللاعب أنس الشبرمي قصته مع رياضة التايكوندو منذ بداية تعلمه اللعبة في عمر الـ10 سنوات وحتى حصوله على الحزام الأسود الدولي.

وقال “الشبرمي” في مداخلة مع برنامج “برنامج اليوم” عبر فضائية الإخبارية: بدايتي الفعلية كانت في عام 2018م، مع نادي الزيتون، وشاركت في بطولات بالرياض والقصيم وجدة، وحققت مراكز متقدمة والحمد الله.

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وأضاف أنه قبل كل مباراة يستعد بتدريبات وتكتيكات معينة داخل معسكرات للفوز وتحقيق مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن اختياره للتايكوندو يعود إلى أنه لعبة عسكرية وقد أحبها منذ صغره.

والتايكوندو فن قتالي كوري تقليدي يركز على استخدام الأيدي والأرجل، وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الدفاع عن النفس الذي يُركز على تعلم تقنيات لقتال المهاجمين، وقسم الرياضة الذي يركز على المنافسة في المسابقات.

وتتضمن تقنيات التايكوندو مجموعة متنوعة من الركلات واللكمات والتقنيات الدفاعية، وهو رياضة شعبية في العديد من البلدان حول العالم، وله العديد من الفوائد للممارسين، بما في ذلك اللياقة البدنية حيث يعزز القوة والسرعة والمرونة، والاحترام، حيث يركز على احترام الذات والآخرين، والتركيز إذ يتطلب تركيزًا عاليًا وتنسيقًا جيدًا.

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