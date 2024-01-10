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فيديو.. راعي المعمول يحكي قصته مع تغريدة الحظ

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٢ مساءً
فيديو.. راعي المعمول يحكي قصته مع تغريدة الحظ
المواطن - فريق التحرير

تصدر وسم راعي المعمول منصة إكس، بعد أن حكى المواطن “عبدالمجيد” قصته مع “تغريدة الحظ” التي كتبها قبل أيام، وحققت ملايين المشاهدات والتفاعلات من المغردين وأصحاب الشركات الذين قدموا لها عروضًا مادية مغرية.

وكان “عبدالمجيد” صاحب حساب “sokijem” على منصة إكس، قد كتب تغريدة قبل أيام قال فيها: “كل ما آجي أفران الحطب أقول أخ لو متزوج وتقولي أمانة جربت معمولهم وأنا جربته بس عشان ما أكسر بخاطرها أقول لا بس نشتري نواشف وخبوز وتقولي جرررربه على ضمانتي وأقولها والله تم وأجربه وأسوي منبهر من ذوقها الحلو وأمدحها وتنبسسسط أخ يا رب خيالاتي تصير مثل ما آبي”.

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وردّت “أفران الحطب” على تغريدة “عبدالمجيد”، عبر حسابها على إكس، قائلة: “أبشر بسعدك، نعين ونعاون بالمعمول والعرس.. لك مننا 50,000 ريال إذا بتتزوج خلال سنة ٢٠٢٤! ومؤونة معمول لك ولسعيدة الحظ لمدة سنة كاملة!”.

وتفاعل الآلاف من مستخدمي منصة إكس في السعودية والوطن العربي، مع تغريدة المواطن والرد عليها من “أفران الحطب”، حيث رأى البعض أن هذا تصرف مشكور من الشركة، ومنهم من رأى أن هذه التغريدة من المواطن كانت بترتيب مع الشركة للترويج للمنتجات، بل إن البعض شكك في أن صاحب التغريدة ليس مواطنًا سعوديًّا.

وبعد جدال كبير على منصة إكس بشأن هذه القصة التي استحوذت على مساحة كبيرة من التفاعل وإثارة الجدل خلال الساعات الماضية، خرج “عبدالمجيد” ليحكي تفاصيل “تغريدة الحظ” من خلال ظهوره في مقطع فيديو مع مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري.

وقال “عبدالمجيد”، صاحب الـ 29 عامًا: إن التغريدة التي كتبها شوهدت أكثر من 100 مليون مشاهدة، وتفاعل معها الكثير من المغردين وأصحاب الشركات، مؤكدًا أن ما حدث هو نعمة من عند الله.

وأكد أنه صور الصورة التي نشرها لمعمول أفران الحطب بشكل عشوائي، ثم نشرها على منصة إكس تحت النص الذي كتبه، ولم يكن يدري أنها ستحقق هذا التفاعل الكبير.

وأضاف أنه منذ عامين وهو يجمع المال من أجل الزواج، مشيرًا إلى أن وضعه المادي لم يكن يؤهله لاتخاذ هذه الخطوة، والآن أصبح الأمر ميسرًا بفضل الله بعد هذه التغريدة.

وأشار إلى أنه كتب التغريدة بعد أن خرج من “أفران الحطب” التي كان يشتري منها بعض الأغراض للوالدة، وتوجه إلى البيت ثم نام ولم يفكر فيما كتبه ونشره على منصة إكس، حتى تفاجأ بالتفاعل الكبير.

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